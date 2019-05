Beste lezer: Verkrachting

ColumnZe klonk bezorgd, zoals alleen een moeder dat kan. Ze belde ‘naar de krant’ omdat haar dochter via Facebook benaderd was door iemand die zich uitgaf als verslaggever en die vragen stelde over de verkrachtingszaak van een vriendin in Asten-Heusden. Haar dochter zat midden in een les en was geschrokken, zo liet ze haar moeder weten. En die liet er geen gras over groeien.