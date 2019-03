Bied flexwerkers perspectief

De kloof tussen slecht betaald flexibel werk en goed betaalde banen wordt steeds groter”, constateert Leo van der Geest van onderzoeksbureau Nyferin het ED van 7 maart. Dit is mede het gevolg van de opkomst van de zogeheten platform bedrijven. Maar de trend is ook het gevolg van de zwaar toegenomen flexibilisering van arbeid in het algemeen in Nederland. We zijn koploper in Europa want nu al werkt één op de vier werknemers op een flexibel contract. Dat is niet zo erg als je een werkstudent bent of een goedbetaalde specialist, maar een groot deel dit flex-leger bestaat uit eenvoudige infanteristen die blijvend op of onder de armoedegrens schommelen. Of die met twee of meer banen rond moeten zien te komen. Ruim 600.000 mensen volgens de laatste cijfers van Nyfer. Wet- en regelgeving zijn hier mede debet aan. Werkgevers zijn huiverig voor vaste contracten voor relatief makkelijk vervangbare mensen. Ze moeten immers doorbetalen bij ziekte en het ontslaan van mensen met een vast contract is in de regel een kostbare aangelegenheid. De overheid reageert zoals gebruikelijk met relatief kleine aanpassingen van de regels. Minister Koolmees wil met zijn voorstel Arbeidsmarkt in Balans bijvoorbeeld de proeftijd voor flexcontracten verlengen en een hogere WW-premie opleggen. Een bescheiden aanpassing die naar verwachting een navenant bescheiden resultaat zal opleveren.

De vakbonden is de dynamiek van de arbeidsmarkt kennelijk ontgaan. Zij blijven maar tegen de wind in pissen met de roep om meer vaste contracten. Een achterhoede gevecht. In het zelfde artikel geeft FNV vakbondsbestuurder Zakaria Boufangacha de moed vrijwel op als hij toegeeft niet erg hoopvol gestemd te zijn als het om de toekomst van de werkende armen gaat. Dan is de slag al verloren voordat het gevecht begonnen is.

Nieuw strijdplan

De moed opgeven is het laatste wat we moeten doen als het om deze mensen gaat. De eerste kwaliteit die nodig is, is durf. Die aan Churchill toegeschreven wijsheid geldt ook hier. Een nieuw strijdplan maken, dat is wat er nodig is. En dat kan. Ik pleit voor een meer fundamentele aanpak die zowel de kwetsbare werknemers helpt, als ook de ondernemers die van goede wil zijn, maar geen rompslomp en risico’s willen. De vakbond is m.i. de aangewezen partij om het initiatief te nemen een nieuw arbeidsmarktintermediair op te zetten. Een maatschappelijk flexbedrijf dat mensen op fatsoenlijke condities duurzaam in dienst neemt en naar het werk toebrengt. Dat door volume en massa macht creëert om te onderhandelen met werkgevers die werkkrachten nodig hebben.We moeten kwetsbare mensen niet aan grillen van de markt overlaten zoals nu gebeurt. En als we het helemaal goed willen doen nemen we ook het leger werkzoekenden op in dit construct. Zo creëren we een potentieel van 1,5 tot 2 miljoen mensen.