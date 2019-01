Bij de jaarwisseling verliest beschaving het van agressie

columnEen traditie van geweld, zo noemde politiechef Erik Akerboom de nieuwjaarsviering. Ik moet hem gelijk geven. Elk jaar is het op veel plaatsen in ons land prijs. Doden en gewonden, auto's in brand, zware bommen en ditmaal ook nog een vuurregen in Scheveningen, omdat de brand van een ‘vreugdevuur’ volledig uit de hand liep, mede doordat de stapel hout op het strand veel te hoog was.