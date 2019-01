Bij een bijna bezweken kastje met herinneringen

ColumnZo gaat het nou altijd als ik hartgrondig aan het opruimen sla. Heb ik zin in schoon schip, een nieuw begin of voor mijn part een doorstart, eindigt dat in een waaier van papieren, foto's, doosjes en mappen waartussen ik op de grond zit en langzaam weg glij in herontdekte herinneringen aan mensen, plaatsen en gebeurtenissen.