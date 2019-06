Blijkbaar zorgt de berg er voor dat je over lijken gaat

columnHet was een even belachelijke als absurde foto: de file van bergbeklimmers op de Mount Everest. Een lange rij stond op grote hoogte te wachten om de top te bereiken. Geen wonder dat er in korte tijd elf mensen zijn overleden op de berg. Het is massatoerisme en ramptoerisme tegelijk, want de bergbeklimmers moesten zelfs langs en over lijken klimmen. Maar een Nederlandse bergbeklimmer zei daarover dat hij het weinig aandacht gaf, omdat hij op dat moment in een flow zat.