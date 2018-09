Blok is niet in Touch met Nederlandse samenleving

Niet dat ik nou hondsdol werd van de aanvallen van de oppositie. Ik had Lilian Marijnissen en Lodewijk Asscher de avond tevoren al in een praatprogramma gehoord en ze kwamen gisteren met dezelfde opmerkingen. Ook de kritiek van andere oppositieleiders klonk voorspelbaar, zeker als je ze las via een liveblog. Natuurlijk is het opvallend dat de laatste tijd zoveel VVD’ers er een potje van maken, maar nog niet zo lang geleden waren het vooral PvdA’ers, die dat deden. Je merkt ook hoe een Pechtold van D66 om de hete brei draait, nu zijn partij meeregeert. En je merkt dat Klaas Dijkhoff van de VVD ineens niet meer de slimste mens is, als hij de straffe uitspraken van Blok probeert te bagatelliseren. Politiek, je moet het kunnen. Je moet oppassen met wat je zegt over wat je werkelijk denkt.