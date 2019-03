Blokkeerfries, briljant in al zijn eenvoud en grappig maatschappijkritisch

ColumnHet was weer een bevalling dit jaar: mijn carnavalsoutfit. Want als echte carnavalsvierder kun je natuurlijk niet elk jaar hetzelfde pak aantrekken, maar het probleem is dat ik niet zo creatief en handig ben. Dus vond ik de blokkeerfries-outfit waar de Eindhovense burgemeester Jorritsma tijdens carnaval in gesignaleerd werd slim bedacht. Een sjerp met tekst en een Fries hoedje; briljant in al zijn eenvoud en grappig maatschappijkritisch. Precies zoals dat met carnaval hoort.