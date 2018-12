Boete Gammele Geit in Geldrop is buiten proportie

OpinieNa eerdere waarschuwingen is de burgemeester van Geldrop-Mierlo niet te vermurwen en legt hij een boete van 6.000 euro op aan een café voor het niet naleven van de spelregels rond alcohol. Toon van Dijk uit Geldrop schrijft dit ingezonden stuk over die boete en doet een suggestie aan burgemeester Link.

Het artikel over de bestuurlijke boete van 6.000 euro voor café In de Gammele Geit in Geldrop (ED 1 december) zal mogelijk reacties uitlokken over proportionaliteit. De overtreding kwam erop neer dat personeel van genoemd café had moeten vragen naar het ID-bewijs van een 19-jarige mystery guest die een alcoholhoudend drankje bestelde. Een bestuurlijke overtreding dus, en geen misdrijf of zo.

Ik ben geen vriend of familie van de eigenaren, noem me maar een kennis van de oprichter en mede-eigenaar van dit café, Kees Brouwers. Ooit was Kees zich aan het heroriënteren op de arbeidsmarkt. Hij werd vrijwilliger bij twee Geldropse verenigingen en ontdekte dat het 'achter de bar staan' wel iets voor hem was. Zijn omgeving wist het ook zeker; Kees is een geboren kastelein. Iemand met een gun-factor, een humoristische vent die zijn klanten wil vermaken.

Wie hem kent weet ook dat Kees niets om geld geeft. Kees is een échte Geldropse mens die zich volop inzette voor de ontwikkeling van het horecaplein, onder andere met de organisatie van Geldrop d'r op uit.

Hij had, nadat hij écht als kastelein een kroeg begon bij de plaatselijke sporthal, nog een droom. En die droom was een echte dorpskroeg in het centrum van Geldrop waar het uitgaansleven toentertijd helemaal op z'n kont lag. Die droom kwam uit.

De naam van het café doet de eigenaren eer aan, want eerlijk is eerlijk, Kees en zijn zoon Tom zijn ook wel eens wat chaotisch. Maar dat vinden mensen ook wel charmant; het hoort een beetje bij de Gammele.

Nek uitsteken

Als politici en bestuurders spelregels (wetten) invoeren is het primair aan de autoriteiten om die regels te handhaven. Uit eigen ervaring weet ik dat burgemeester Berry Link van Geldrop-Mierlo niet te beroerd is om ook ondernemers en vrijwilligers van verenigingen te beïnvloeden om bepaalde spelregels te handhaven. Het effect is mogelijk dat je je als vrijwilliger of ondernemer wel twee keer bedenkt om je nek uit te steken.

Het zou meneer Link sieren als hij ten behoeve van een soepele implementatie van bovenbedoelde spelregels de mystery guest een opvallend hesje zou laten dragen, een soort van coming out. Samen met de 'handhaver' zou de mystery guest in horeca-gelegenheden ook jongeren kunnen aanspreken op hun gedrag en eventueel bezoekjes aan ouders kunnen brengen bij wangedrag. In plaats van de handhaving sec aan ondernemers en vrijwilligers over te laten en hen een boete op te leggen als ze daarin te kort schieten, zou je een en ander ook sámen kunnen oppakken.

Suggestie

Hoe lossen we deze boete nou verder op? Elk weldenkend mens ziet dat dit bedrag niet in verhouding staat met... De mensen van de Gammele lijken me geen mensen voor een gang naar de rechter. Daarom heb ik de volgende suggestie voor meneer Link. Organiseer een 'ereburger van het jaar'-verkiezing of zoiets en koppel daar een geldprijs aan van 6.000 euro. Het is evident dat Kees Brouwers in aanmerking komt voor deze titel gezien zijn enorme verdiensten voor de horeca en de inwoners van Geldrop.