Bomen zijn geen veroorzakers van ongelukken, dat zijn automobilisten

ColumnZe hadden dringend water nodig, de bomen langs de doorgaande weg van ons dorp. De blaadjes van de lindebomen werden met de dag geler, de eiken stonden er uitgeblust bij. Het was de tweede keer deze week dat we op pad gingen met een volle tank water uit de vaart. We deden een schietgebedje dat ze de droogte zouden overleven, onze stormbomen. Ze vervingen hun voorgangers, die tijdens de storm van 2012 gesneuveld waren. Samen met leerlingen van de basisschool hadden we ze precies in de lijn van de andere laanbomen gezet.