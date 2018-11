Bonte Piet: net zo zwart-wit als de zwartepieten- discussie

Welnu, ik mag het nu bekendmaken, de bonte Piet zal er niet zijn met Sinterklaas! Niet in mijn dorp, niet in jouw dorp! De bonte Piet komt pas in het voorjaar, als het Sinterklaas-geëtter allang voorbij is, vanaf de zilte kust naar hier. Zonder stoomboot maar op eigen kracht. Waarschijnlijk is het eerste dat je opvalt een ‘te-piet-te-piet-te-piet’-geroep boven je hoofd. Als je dan omhoog kijkt, zie je ook waarom de scholekster vaak bonte Piet wordt genoemd. Hij is net zo zwart-wit als de zwartepietendiscussie, maar dan eerlijk zwart-wit. Daarbij heeft hij ook nog eens een oranjerode snavel en -poten en als je hem van dichtbij ziet, valt ook de rode ring rondom het oog op. Een juweel van een vogel.