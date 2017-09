Brabant kan snel energieneutraal zijn

OpinieMarjan Minnesma is directeur van duurzaamheidsorganisatie Urgenda. Samen met onder anderen Ed Nijpels, toezicht-houder op het Nederlandse klimaatbeleid, en de Helmondse wethouder Paul Smeulders gaat zij donderdagavond in debat in het Milieucafé in Paradox Tilburg.

De aanpak van het klimaatprobleem moet sneller. Bij de overschakeling naar honderd procent duurzame energie liggen er kansen voor extra banen en innovatie.

Het klimaatakkoord van Parijs was en is een fantastisch succes. Die wereldwijde afspraak om met bijna alle landen gezamenlijk de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 à 2 graden, geeft aan dat nagenoeg iedereen ervan is doordrongen dat er veel moet gebeuren om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Tegelijkertijd moet de aanpak van het klimaatprobleem door rijk, provincies en gemeenten veel sneller dan nu gebeurt.

Fossiele brandstoffen

Dat is heel goed mogelijk. Als het aan Urgenda ligt, stopt de uitstoot van fossiele brandstoffen die de klimaatverandering grotendeels veroorzaken uiterlijk in 2030. Een scenario voor Nederland met honderd procent duurzame energie is goedkoper en schoner dan doorgaan op de oude voet, het schept 150.000 nieuwe banen, biedt energiezekerheid en is een motor voor innovatie. Brabant kan in die omschakeling voorop gaan en profiteren van de genoemde voordelen.

Het Visierapport Nederland op 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt! beschrijft hoe het anders kan op het gebied van wonen, vervoer, voedsel, produceren en energie opwekken.

Een voorbeeld: Urgenda laat in het project Thuisbaas (www. thuisbaas.nl) zien dat het mogelijk is om woningen in vijf dagen energieneutraal te maken. Het gas gaat eruit, en de geheel elektrische energievoorziening, voor warmte én stroom dus, wordt gevoed door snel plaatsbare zonnepanelen. Op de woonhuizen zelf, of in de buurt ervan. Brabantse aannemers en installateurs kunnen hier zó mee aan de slag.

Zonnepanelen

Een stad als Tilburg of Eindhoven heeft vele miljoenen vierkante meters die geschikt zijn om zonnepanelen op te plaatsen. Bij dit project worden woningen niet voorzien van een extra, en daardoor kostbare, schil, zoals bij de tot nu toe ontwikkelde nul-op-de-meter-woningen. Woningen aanpassen onder de vlag van Thuisbaas gebeurt nu alleen nog op kleine schaal in de regio rond Amsterdam, maar als het aan Urgenda ligt, kan dit initiatief binnen enkele jaren uitgerold worden in het hele land. Een mooie kans voor ambitieuze Brabantse steden om hier snel bij aan te haken, door net als Amsterdam een bescheiden subsidie - vijfduizend euro per woning - beschikbaar te stellen.

Het upgraden van de woningen naar energieneutraal kost eigenlijk niets extra per maand. De investering van 35.000 euro is in zijn geheel te betalen met het uitgespaarde geld van de energierekening van twintig jaar. De energierekening is er bij een dergelijke woning immers niet meer, dus niemand heeft last van stijgende energieprijzen.

Elektrische auto's

In de steden, met enorme aantallen woningen en auto's, zijn die grote stappen ook te zetten. Zo is het overstappen naar alleen elektrische auto's snel te realiseren. De makkelijkste manier om dat in Breda, Tilburg, Den Bosch, Eindhoven en Helmond af te dwingen, is om net als in Utrecht benzineauto's en dieselauto's de toegang tot de stad te verbieden in bijvoorbeeld 2025. Dan zijn alleen nog voldoende laadpalen nodig. Bijkomend voordeel is dat de kinderen in de steden opgroeien in schone lucht.