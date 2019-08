Bushokjes mogen best wat spannender

ColumnIk vroeg me deze week af of de bushalte van Rietveld er nog steeds staat op de Wal bij het stadhuis. Ik fiets daar niet zo heel vaak en als ik er fiets dan let ik er niet op. En ja, het staat er nog en het is ook nog in gebruik als expositieruimte. Mooi!