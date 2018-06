Busreis naar Valkenswaard werd reis door mijn herinneringen

ColumnIn de bus naar Valkenswaard maakte ik een sentimentele reis. Hij voerde me eerst langs de Bomanshof in Eindhoven, waar ik begin jaren negentig drie jaar gewoond had in een sjieke huurflat. Ik was daar naartoe verhuisd om dichter bij de krant te zitten. Ik keek of de groene luifel er nog hing. Die hing er nog. Het was een groot appartement, maar ik had me er nooit werkelijk thuis had gevoeld, omdat de overgang met de stofzolder, waar ik vandaan kwam, te groot was.