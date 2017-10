Catalonië is geen Kroatië

OPINIEMartin van den Broek is gepensioneerd Philips-manager in Oost-Europa. Hij woont nu in Kroatië. Hij is de auteur van dit opinie artikel.

In vergelijking met het bloedige uiteenvallen van Joegoslavië in 1991 komt wat nu gebeurt in Catalonië een beetje operette-achtig over.

De vergelijking is gauw gemaakt tussen Spaans Catalonië en het streven van de deelrepublieken op de Balkan naar zelfstandigheid dat de implosie van de Joegoslavische staat veroorzaakte. De verschillen zijn echter vele malen groter dan de overeenkomsten.

Katholiek en autonoom Catalonië kent een tamelijk afzijdig en vreedzaam samenleven met andere deelrepublieken op het Spaanse schiereiland. De burgeroorlog en Franco's repressieve bewind waren politiek en niet etnisch van aard. Scherpe religieuze conflicten tussen bijvoorbeeld katholieken, orthodoxen en moslims ontbreken vrijwel. De republiek is meertalig in Latijns schrift.

Hoe anders was dat in Joegoslavië, met Kroatië bijvoorbeeld... Behalve een zeer bloedige periode in de Tweede Wereldoorlog met de fascistische staat NDH was Kroatië nooit een zelfstandige entiteit. Die vier jaren zelfstandigheid kostten honderdduizenden niet-Kroatische burgers, het merendeel Serven, het leven in de beruchte vernietigingskampen van Jasenovac. De omgang met orthodox Servische medeburgers door de fascistische Ustasha-regering werd bepaald door de slogan 'Een derde bekeren, een derde verdrijven en een derde vermoorden'.

Accepteren

Tot vandaag hebben veel Kroaten grote moeite met het accepteren van de gruwelijke gebeurtenissen onder NDH-vlag als deel van hun historie. Op antifascistendag 22 juni herdenken ze een boosaardig alter ego, weinigen voelen zich schuldig of aangesproken vanwege de etnische zuiveringen en de moordpartijen in het belang van hun 'zelfstandigheid'.

In talloze gesprekken met lokale bestuurders, klanten en 'bezoekers' in de aanloop naar 1991 werd mij duidelijk dat de krachten die de republiek Joegoslavië liever zagen uiteenvallen, groter waren dan de krachten die de republiek bijeen wilden houden. De invloed van Belgrado, als leider van de Organisatie van Niet-gebonden Landen, in de Derde Wereld was te groot en haar militair strategische positie in zuidelijke Europa te belangrijk. Een doorn in het oog van geostrategen als Kissinger en Brzezinski in de VS en Habsburgse nostalgici in Oostenrijk en Duitsland. Radicale lokale separatisten en hun diaspora in het buitenland, bijgestaan door politieke agitators van buiten die vanaf midden tachtiger jaren de hotels in Ljubljana, Zagreb, Skopje en Sarajevo bevolkten en lokale politici en zakenmensen bewerkten, en het ruziënd leiderschap na de dood van Tito in 1980 verzwakten langzaam het centrale bestuur vanuit Belgrado en de Joegoslavische identiteit. Het internationaal geroemd Titoïsme bleek niet bestand tegen zoveel interne en externe druk.

'Arbeidersparadijs'

De vergezichten van persoonlijke vrijheden, werkgelegenheid en rijkdom zonder het door Serven gedomineerde bestuur vanuit Belgrado ondermijnden niet alleen het Joegoslavische 'soft-communistische' model, maar tevens de onderlinge solidariteit tussen de etnische groepen. De nadruk kwam te liggen op de onderlinge verschillen en niet meer op gezamenlijke belangen. De toekomst moest in eigen nationalistische hand worden genomen. Zeker tegen de achtergrond van een wegvallend 'wereldcommunisme', uiteindelijk gesymboliseerd met het omvallen van de Berlijnse muur.

In Kroatië viel ook heel wat te winnen. Vooral de kliek rond Tudjman zag dat haarscherp. Het 'arbeidersparadijs' met zijn fraaie zeer lange kuststrook en talloze eilanden, veel 'bezit' van de Joegoslavische staat en haar instituten en bestuurd door de werknemers... daar lagen fortuinen voor het grijpen. Of zoals een Kroatische industrieel me toevertrouwde: 'De Kroatische kust in eigen beheer zal ons miljonair maken.... Tudjman speelt met het Pareto-principe; grofweg 80 procent van de macht en bezittingen in handen van zo'n 200 Kroatische families is zijn inschatting.' Deze schokkende visie zou ik daarna nog vele malen in verschillende varianten horen.

Programmering van lokale tv- stations veranderde agressief voor de nationalistische zaak, smeulende xenofobie en pijnlijke oorlogsherinneringen werden aangewakkerd en sloegen om in haat jegens de medeburger, vaak de buurman. De 24 procent gemengde huwelijken met multinationale kroost moesten politiek kiezen, scheiden of uit het land verdwijnen. Het verlies van de Joegoslavische identiteit veroorzaakte onder miljoenen jeugdigen enorme trauma's, die vandaag de dag nog doorwerken. 'Jugo nostalgija' is een van de meest voorkomende 'ziektes' op de Balkan. Veel gesprekken met de hoofdrolspelers in dit Joegoslavische drama en de kennis van hun werkelijke motieven hebben van mij een scepticus gemaakt met betrekking tot verzelfstandigingen binnen Europa. Nationale zelfstandigheid gaat uitsluitend over geopolitieke belangen, enge persoonlijke macht en het verwerven van rijkdom.

Uiteenvallen