Combineer fiets en bus in de strijd tegen files

OpinieMarion Haima uit Riethoven pleit in dit ingezonden stuk voor het combineren van de bus en fiets voor woon- en werkverkeer als slimme oplossing om de fileproblemen in de regio terug te dringen.

De Ruit rond Eindhoven is er nooit gekomen, rekeningrijden ook niet. Niet nóg meer asfalt, maar zoeken naar slimme oplossingen, is de huidige tendens. Heel mooi, maar wáár blijven deze slimme oplossingen? Er wordt hard aan gewerkt, lees ik.

Wie slim is pakt de fiets of de bus, zegt de Helmondse verkeerswethouder Erik de Vries (ED 15 maart) als antwoord op het fileprobleem rond Eindhoven en Helmond. Dit is al zo vaak geopperd in het verleden. Meer buslijnen en fietspaden bieden gewoon niet voldoende oplossing, vrees ik. Waarom niet? De bus komt lang niet overal op loopafstand en de afstanden die afgelegd moeten worden zijn vaak te groot om te fietsen. Daarom staan elke dag nog steeds honderdduizenden auto's in de file op de snelweg te ronken, slechts bemand door één persoon. Een krankzinnige situatie, dat mag duidelijk zijn. Je vraagt je af hoe het ooit zover heeft kunnen komen.

Fietsaanhanger

Mijn idee: combineer bus en fiets voor woon- en werkverkeer. Eerst maar eens voor het snelwegtraject. Ontwerp een speciale fietsaanhanger of elektrische bus waar je je fiets of e-bike met één handbeweging in en uit kunt rijden en vast kunt klikken. Diefstal-proof. Misschien iets voor VDL? Voordelen:

- Er kan gebruik worden gemaakt van de bestaande (snel) wegen.

- Minder ongelukken.

- Je hebt de beschikking over je eigen fiets of e-bike.

- Je levert een belangrijke bijdrage aan een beter milieu.

- Je doet iets aan lichaamsbeweging.

- Je hoeft 's morgens niet meer met je slaperige kop achter de uitlaatgassen te hangen.

- Je hebt tijd voor een sociaal praatje.

- Je kunt op je gemak je krantje lezen en probleemloos appen en mailen.

- Je bespaart veel geld want onze regering gaat dit natuurlijk subsidiëren.