Cultureel hoogtepunt van Brabant?

Heel vreemd is dat niet. Aanbod bepaalt mede de vraag en terwijl ik dat tik, realiseer ik me dat ook dit weer erg marketing-achtig klinkt… Hoe dan ook, feit is dat de vijf grootste Brabantse steden allemaal zo’n Pathé hebben, met ieder een zaaltje of vier, dus daarin kun je flink wat films draaien. Komt bij dat als het gaat om bezoek aan culturele instellingen de bioscoop altijd al stijf bovenaan elk lijstje staat, een straatlengte vóór theaters en musea. Om over dansvoorstellingen maar te zwijgen (steevast stijf onderaan).