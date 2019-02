Daar zou je als scholier toch je protestbord van opeten

Onderwijsminister Arie Slob vindt van niet. Logisch. Al was het natuurlijk maar omdat de coalitie momenteel een ‘teer vaasje’ is dat steeds weer in scherven uiteen dreigt te vallen over zaken als het klimaat. De scheurtjes worden iedere keer provisorisch met plakband geplakt, maar als minister zeggen dat klimaatspijbelende scholieren groot gelijk hebben, is natuurlijk moedwillig peuteren aan zo’n vers gelegd noodverbandje van goedkope ducttape.