'Dag vriendje' zeg ik, 'ik ben weer thuis'

Column'Brand in woning, hoogbouw', meldt het schermpje van het piepende apparaatje in mijn hand. Het is midden op de middag en warm. Lui weer om lekker in de schaduw in de tuin de krantenbijlages te lezen. Maar dan had ik een loopbaan zonder weekenddiensten moeten kiezen.