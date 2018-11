Dag Zippertje

Van een superactieve kat (een maand geleden klom hij nog over de poort en sprong van schuurdak naar schuurdak in de wijk naar zijn lievelingsplekje in de zon) veranderde hij in een oud besje dat niet meer kon lopen en steeds omviel. Wat was ik blij toen hij verlost werd. Eerst een slaapmiddel en daarna ‘het’ spuitje. Een geweldige dood, lijkt mij. Ook absoluut niet akelig om te zien. Als ik kon kiezen, dan zou ik op die manier willen gaan.