Dames te vlug af

Ik had geluk, er was niemand, ook niet in het kamertje waar de spuitmevrouw haar werk deed. Als je pech had kon je bij de trombosedienst soms behoorlijk lang moeten wachten, want niet elke ader werd even gemakkelijk gevonden en sommige klanten zagen het ook als een uitje en begonnen een praatje. Ik niet, ik wilde zo snel mogelijk klaar zijn, om terug naar huis te fietsen, waar een paar voorgedraaide sigaretten lagen te wachten, om de bespoten arm met een dichtgeplakt watje zo min mogelijk te belasten. Ik probeerde het zo uit te mikken dat ik daarna nog genoeg tijd had voor het stoppen van het bloeden en om mijn vaste trein te halen. Sommige dingen in het leven wilde je vooraf plannen, om dat leven zo regelmatig en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.