Dat riekt verdacht veel naar chantage

ColumnHet loert pesterig naar me, het hardnekkige groen van het alomtegenwoordige zevenblad in onze tuin. Er zit niets anders op dan stug wieden en wroeten. Met lichte walging voor wat ik in het zand tegen zou kunnen komen. Een slijmerige slak, een pier, een kattendrol.