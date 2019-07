De aanhanger was niet eens van mij

Wat later ging ik met frisse tegenzin toch maar aan de gang in de voortuin en begon aan de bramenstruiken, die in alle richtingen groeiden. Ik droeg dikke handschoenen, om te voorkomen dat ik me prikte aan de doornen, wat door de bloedverdunners die ik slikte extra vervelend zou zijn. Intussen kwam een jonge moeder met een dochtertje en een kinderwagen aanlopen op de stoep. Ze moest uitwijken naar de straat omdat de aanhangwagen de doorgang op de stoep versperde. Bozig keek ze bij het passeren in mijn richting. Dat ding is niet eens van mij, zei ik verontschuldigend. De moeder herhaalde mijn woorden tegen haar dochtertje.