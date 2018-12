De blaadjes leken onbereikbaar voor elkaar

Ik keek naar de takken die geen blad meer hadden. Ze hadden zich erbij neergelegd en gingen nu kaal de winter in, al was de wind zacht en het weer warm voor de tijd van het jaar. Op het beton lagen twee peuken, restanten van wat ik in en uitgeblazen had. Ik schopte een van de peuken tussen de andere stompjes op de grond, een halve meter lager. Ik rookte meestal twee sigaretten, omdat ik vond dat één sigaret een al te schrale troost was voor de weg naar buiten.