De buitenwereld lijkt ver weg, maar ook weer niet

columnAls ik thuis ben zet ik dagelijks zo rond twaalven even de tv aan, om op teletekst te kijken of er nog schokkende zaken in de wereld gebeurd zijn. Thuis lijkt de buitenwereld ver weg, maar ook weer niet. Zeker in de winterdagen lijkt de buitenwereld nog wat verder weg, alleen al omdat ik minder animo heb om naar buiten te gaan. De verwarming is behaaglijker dan de dunne sneeuw buiten.