De carillonversie van Love me tender klonk niet naar tedere liefde

Elvis zou hard gelachen hebben als hij deze versie van Love me tender gehoord had, maar Elvis hoorde al lang niks meer. Wij, de achterblijvers hoorden Elvis gelukkig nog wel. En ditmaal uit de Wasknijper, zoals de klokkentoren in de volksmond heette. De Wasknijper was ook een tijdgids. Als ik naar het station fietste keek ik van verre naar de klok, om bevestigd te krijgen dat ik dadelijk op het perron nog tijd had voor een voorgedraaide sigaret. En op dat perron hoorde ik dan de dagelijkse deuntjes van de Wasknijper.