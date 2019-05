De door de Franse moeder bij elkaar gegoogelde versie van ons land is niet wat Nederland definieert

Het Nederland waar zij meer over wilde weten was er echter een waar wij schrikbarend weinig over konden vertellen. Over zaken als aardappels en polders, gemalen en molens. Voor we het wisten hadden we onszelf in een moeizame verhandeling over ruilverkaveling gemanoeuvreerd, haalde ik de Oosterscheldekering en de Afsluitdijk meermaals door elkaar, gaf ik haar het recept van hutspot en kon ik na afloop alleen maar hopen dat de juf van het meisje nog minder van Nederland wist dan ik kennelijk deed.