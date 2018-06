De dubieuze vrienden van Poetin

ColumnGrondigheid kun je de Duitsers bepaald niet ontzeggen. De Duitse tv vertoonde een eigen en ontluisterende reportage over het WK-voetbal, een prestige-object van Poetin, dat deze week in Rusland begint. De reportage begon met een beeld van de Russische hooligans, internationaal beschouwd als de meest agressieve knokkers. Frankrijk weet er alles van. De Russische hooligans zullen tijdens het WK in de gaten gehouden worden, maar het werd duidelijk dat als de Russische voetballers ondermaats presteren, de hooligans zich niet onbetuigd zullen laten.