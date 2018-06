De dweil was nou niet bepaald de lijkwade van Jezus

ColumnZittend op de troon van verlossing zag ik het ineens. De dweil op de grond had in het midden een gezicht gevormd, met ogen, neus en lippen. Het gezicht deed me aan twee andere gezichten denken. Dat van het door een toverdrank plots verouderde gezicht van Winonah uit de strip van Eric de Noorman, maar ook aan het door de pest verteerde gezicht van de gemaskerde koning uit Kingdom of Heaven, een magische film over de kruistochten. Toen ik klaar was en alles doorgespoeld riep ik mijn dochter erbij. Zie je een gezicht in die dweil, vroeg ik.