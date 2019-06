De Evoluon-robot die kon luisteren

ColumnEr is een mooi verhaal over de wonderlijke Senster die van 1970 tot 1974 in de centrale hal van het Evoluon stond. De Senster was een metershoge buizenconstructie die iets weg had van een elektriciteitsmast maar ook van een lieve dinosaurus. Het was kunst en het was een robot. Een robot die reageerde op geluid.