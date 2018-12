De golven komen

ColumnDING DONGGGG… Het is lang geleden dat we dit geluid achter in de tuin hoorden, om zwemmers in De Tongelreep te laten weten dat over een x aantal minuten het getij zou opzetten. Het bad veranderde met behulp van een mechanisme in een heuse zee, of nou ja, in een chloorrijk golfslagbad. En als de wind in de goede richting waaide, dan konden wij dat horen. De golven komen! De bangerikken eruit en plaatsmaken voor de rest.