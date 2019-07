De groeispurt naar het leiden van een eigen leven

Van jongs af aan was ik elk jaar wel een paar keer met onze dochter naar de kermis gegaan. Dat was een traditie geworden, waarbij ze in een steeds ruigere attracties wilde. Als ze daarin zat keek ik weg, totdat ze weer voor me stond. Maar onze dochter was op basketbalkamp en vermaakte zich daar. En daarna had ze met een vriendje afgesproken nog een dag te gaan. Sorry pa, had ze verontschuldigend gezegd. Geen probleem, antwoordde ik, zo hoort het te gaan.