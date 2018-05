De handelaar was een kunstwerk van zichzelf

ColumnEeuwig zonde, dacht ik weer, toen ik op een foto in onze krant enkele mooie schilderijen zag van het voormalige Museum Kempenland, dat tot 2012 in de Steentjeskerk huisde en door de gemeente opgeheven werd. Negen schilderijen uit de collectie worden nu gerestaureerd en straks in Eindhoven op verschillende plaatsen tentoongesteld.