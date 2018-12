De jaren bij de krant

ColumnEen merkwaardig stukje in een voor mij merkwaardige krant vandaag. Op verzoek van de redactie heb ik een verhaal geschreven over de veertig jaar die ik voor de krant gewerkt heb. Over mensen die ik ontmoet heb, over de ontwikkeling van onze krant en mijn eigen ontwikkeling, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.