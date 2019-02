De jongeman was de weg volkomen kwijt

ColumnDe jongeman leek op klaarlichte dag in het duister te tasten. Hij waggelde door het station, drie stappen vooruit, gevolgd door twee stappen achteruit en dan ook nog zwalkend van links naar rechts. Het was vier uur in de middag en ik zat op een trapje bij de ingang van het station te wachten op mijn dochter, waar ik een paar treinkaartjes voor moest kopen.