De lijdensweg van ouders van een examen-puber

Maar omdat ik erg lieve en moderne ouders had, kon ik met die behoefte thuis niet echt uit de voeten. Dus richtte ik mijn kritisch vizier op de docenten en leiding van de school. En terecht, want onder hen wemelde het van de lui die onrechtvaardig en ondeskundig waren en ook nog eens onterecht respect eisten (vond ik dan). Ik ging zo op in mijn eigen gelijk dat ik het in 5-atheneum voor gezien hield. Alleen om mijn ouders te plezieren schreef ik me in voor het staatsexamen Havo. Baat het niet dan schaadt het niet, dacht ik. En ik slaagde nog ook.