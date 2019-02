De man in het midden leek wel een gebruinde hobbit

In onze krant haalden lezers herinneringen aan deze sympathieke voetballer op. Ik had hem maar één keer in levenden lijve gezien, al werd die herinnering vooral gekleurd door levende lijven. Plaats van gebeuren: de overdekte Heuvel Galerie in het centrum. Te midden van het winkelende publiek kwam een ongewoon gezelschap me tegemoet. Een kleine man liep arm in arm met twee niet alleen oogverblindende schoonheden, ze toornden ook nog eens allebei hoog boven hem uit.