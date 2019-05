De middelbare leeftijd begint bij 55

Uit Brits onderzoek blijkt dat de middelbare leeftijd bij 55 begint en eindigt bij 69 jaar en 277 dagen. Dan ben je oud.

En nu? Moet ik me nu anders gaan gedragen? Moet ik mijn technofeestje van vanavond maar laten schieten en in plaats daarvan op zondagmiddag gaan dansen bij danscentrum Verspaandonk? En in plaats van boksen op maandag naar senioren-fitness of 50+ gym, want - zo zegt Google - ‘Een gezonde levensstijl is bij ouderen nog meer van belang. Senioren fitness is aangepast voor mensen van 55+ waarbij gezondheid en bewegen centraal staat’.