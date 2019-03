De Nuenense jaren van Van Gogh waren turbulent

Wat niet veel had gescheeld, want Vincent van Gogh had het best naar zijn zin in het Drenthe van eind 1883. Tuurlijk, het weer was prut, de vlaktes eindeloos en somber, maar dat paste best wel bij zijn aard. En vader-dominee-Van Gogh had eerder al heel weloverwogen bedankt voor de functie in Nuenen, want hij had het op zijn beurt best naar zijn zin in Etten.