De ochtend na enkele flinke onweersbuien

ColumnHet is warm en benauwd op de slaapkamer. De eerste vogelgeluiden dringen binnen, ik ben het draaien zat en sta op. Het is de ochtend na enkele flinke onweersbuien. Ik kijk even gauw in de regenmeter. Acht millimeter! Mooi, de jonge aanplant kan er weer een paar dagen tegen.