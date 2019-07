De omgang met moordenaars en corrupte politici wordt als normaal ervaren

Komt nog eens bij dat vrouwen in Saoedi-Arabië nauwelijks rechten hebben. Een land ook waar de vrijdag in plaats van visdag rollende koppendag is. Maar in het praatje met Bin Salman geen woord over dat alles, ook niet over Khashoggi. Waarom vooraf niet gezegd: ik wil niks met die vent te maken hebben. Maar nee, braaf liet ze zich lenen voor wat pr voor Bin Salman.