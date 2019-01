De ouderwetse grote schoonmaak is er niets bij

Na mijn scheiding moest het helemaal anders, dus knalrood op de muur, maar nu hadden ze hun werk gedaan. Ik was ze meer dan beu en op oudjaarsdag heb ik alle voorbereidingen getroffen: kleur uitgezocht, verf gekocht, muur gereinigd en alles afgeplakt. De volgende ochtend - op een tijdstip dat ik normaal nog diep in slaap zou liggen na een nacht stappen, zoon net thuis uit de kroeg - in grijze jogging aan de slag. Randen met een kwast, de grove muren met een dikke kwast, daarna nog eens met een roller en nog eens met de roller. En nog eens.



In tussentijd waste, streek en zoomde mijn moeder de gordijnen. De ouderwetse grote schoonmaak was er niets bij! Een dagje relaxen in de sauna deed wonderen: de zin was nog niet over en de volgende rode muur werd bedolven onder een lichte laag. Tja, dan ook maar meteen de kast onder handen nemen: alle glazen in de vaatwasser en alleen de mooie terug de (schone) kast in, drankflessen controleren en de restjes weggooien, planken schoon. Nieuwe planten maakten het af. Had ik hier nu zo moeilijk over gedaan?



Goede voornemens zijn geboren: een zaterdag per maand klussen (zodat langzaam het hele huis opknapt), vaker naar de sauna (want daar krijg ik zoveel energie van) en omdat we dan toch goed bezig zijn wil ik ook elk weekend gaan rennen (dat schoot er de laatste tijd wel eens bij in).