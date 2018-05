De pitbull keek me kil aan

ColumnTwee kille ogen keken me aan, ogen waarin iedere emotie doodsloeg. Ze behoorden aan een pitbull, die aan de lijn zat bij een jonge baas, die via de hond ontzag wilde inboezemen. Ik was een hondenliefhebber, maar op pitbulls had ik het niet begrepen.