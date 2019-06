De schrik van elke moeder

Zondagochtend vroeg werd er op mijn slaapkamerdeur geklopt en hoorde ik zoonlief zeggen ‘Niet schrikken’. Dan schrik je je dus het laplazarus en weet je dat er iets aan de hand is. En jawel. Kleren onder het bloed. ‘Ik kom net uit het ziekenhuis, want mijn hoofd moest dichtgeplakt worden. Nou is het weer goed, maar ik ga nu liggen’.

Ruzie gekregen na het stappen, na een flinke klap op de grond gevallen. Of dat nog niet genoeg was sloeg de dader met een groot fietsslot een paar keer hard op zijn hoofd. En toen kwam de ambulance en verder wist hij eigenlijk niet meer zoveel. En o ja, of ik hem om het uur ongeveer wakker wilde maken.