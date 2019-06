De TU/e maakt het wel heel bont. Toch?

Daarom tóch nog even terug naar dat WK. Vooral zure, witte mannen hebben nogal wat aan te merken op het niveau van de dames. Natuurlijk, Messi is van een andere orde. Maar fysiek zijn vrouwen nu eenmaal anders dan mannen. Vrouwenvoetbal is een op zichzelf staand iets. Je laat Dafne Schippers immers ook niet rennen tegen Usain Bolt. Trouwens, zure, witte mannen: jullie hóeven niet te kijken. Lees eens een boek. Doen wij vrouwen ook als er weer eens Champions League op tv is. Maar dat terzijde. En terug naar de TU/e. Want als het op de hersenen aan komt is er géén verschil tussen wat mannen en vrouwen kunnen. Dan maak je geen aparte competities, maar beoordeel je ze gelijk. Dus trek je vrouwen ook niet voor. Al was het maar omdat vrouwen geen excuustruus willen zijn.