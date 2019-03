Het leven om me heen raakte steeds meer verstopt. Eerst gebeurde het met de wasbak in de keuken. Om die te ontstoppen, had ik chemisch spul gehaald waarop stond dat het gegarandeerd hielp. In het leven waren buiten de dood weinig garanties, dus dat spul hielp niks.

Toen ik er een keer over schreef kreeg ik goedbedoelde adviezen van lezers, maar de resultaten bleven bij goedbedoeld. Intussen veranderde de wasbak steeds meer in het enige moderne kunstwerk in huis, dat ik Nazomer in Siberië noemde, omdat de bruine tinten van ongeregelde stukjes afval begonnen te overheersen, in combinatie met ochtendfluimen. De wasbak kon steeds meer doorgaan voor een werk van Jackson Pollock.

Maar ik liet me niet ontmoedigen, dus waste ik af in de wasbak op de badkamer. Dat ging een tijdje goed, totdat ook daar het water steeds slechter wegliep. Ik nam een plopper ter hand, maar dat werkte averechts, omdat het leek of ik de troep samenklitte. Weer allesbelovend spul uit de supermarkt gehaald, weer geen beloften ingelost. In het appartement beneden was een klusser aan de gang. Ik sprak hem aan, toen hij op de binnenplaats een tevreden sigaret rookte. Nee, geen ontstoppers gebruiken, want die beschadigden de leiding. Gewoon veel warm water, dat hielp. Dus zette ik de kraan elke dag een paar keer open. Met het blote oog kon ik het niet zien, maar na een uur was de bak toch leeg. Maar afwassen in die wasbak was niet langer een goed idee. Wat nu?

Ik wilde zo min mogelijk volk over de vloer, dus zocht ik zelf een nieuwe oplossing. Een mens in nood was vindingrijker dan de mens zich vooraf kon voorstellen. Dus waste ik voortaan af boven de plee naast de wasbak. Nu was die plee ook niet helemaal brandschoon. De leiding naar de spoelbak lekte flink, dus gebruikte ik al een paar jaar een emmer om de zaak door te spoelen. Dat werkte op zich prima, al moest ik soms met de arm in de plee om de opgehoopte resten een handje te helpen. Geen probleem, shit happens.