De zon was het beste dat de wereld had kunnen overkomen

Inderdaad hobbelen, want weliswaar was het straatje niet zo lang geleden opnieuw betegeld, er zaten nu al de nodige bobbels in het wegdek, die de ingewanden door elkaar schudden. Een oudere vrouw liep met twee identieke bruine hondjes midden op straat, zo'n rustig straatje was het. Ze hoefde met de hondjes niet eens aan de kant te gaan toen ik haar passeerde.