Debat toekomst theater De Enck in Oirschot niet met oude koeien vervuilen

OpinieDe Oirschotse gemeenteraad praat dinsdagavond over De Enck. Ivo Mijland, sinds 2006 vrijwilliger voor de filmclub en enthousiaste huurder van de theaterzaal, wenst de raadsleden in dit ingezonden stuk veel wijsheid toe. Met nieuwe in plaats van oude koeien.

Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het probleem veroorzaakt heeft. Die wijze woorden komen van niemand minder dan Albert Einstein. Oirschot heeft een probleem. De Enck zit in financiële nood. Het grootste probleem is echter niet het probleem zelf maar de neiging om het probleem te bekijken met de bril van het verleden.

Zo wordt er in een open brief aan het ED door Caspar van Hoek en Martien Schoenmakers (raadsleden en oud-bestuurders van De Enck) onder andere gesteld dat 332 stoelen te veel is, dat er gebrek is aan gastheerschap en dat de lokale verenigingen De Enck de rug toekeren.

Het menselijk brein laat zich makkelijk verleiden om in crisissituaties energie te steken in het probleem en vergeten te kijken naar wat er al is. Je zou het de ouwe-koeien-ziekte kunnen noemen. We gaan massaal argumenten bedenken waardoor het probleem ontstaan is. Zonder te factchecken of deze argumenten de tijd wellicht al hebben ingehaald. We kunnen met zijn allen volop voorbeelden noemen van een niet gevulde zaal, van een moment waarop het personeel net niet klantvriendelijk genoeg was of van lokale verenigingen die mopperen over de huurprijs.

Kenmerkend voor de ouwe-koeien-ziekte is dat we op drie lagen het probleem saboteren. Allereerst door het te bekijken met de donkere bril van het verleden. Ten tweede kijken mensen met de ouwe-koeien-ziekte niet naar de goede dingen die er al zijn, maar naar de dingen die er kunnen komen. Ten derde gaan we overtuigingen gebaseerd op ouwe koeien verspreiden alsof het nieuw vee is. Een hele ineffectieve manier van kijken naar problemen. Wel een makkelijke, want met de ouwe koeien krijg je wel altijd gelijk. Je kunt dan zeggen: zie je wel dat 332 stoelen te veel is...

Ik roep de politiek op om te gaan kijken naar nieuwe koeien. De kaartverkoop is vergeleken met vijf jaar geleden enorm gegroeid. De presentatieavond was druk bezocht. De optredens van die avond zijn zo goed ontvangen, dat ze alle vijf op bijna uitverkocht staan. Er zijn de afgelopen jaren volop voorstellingen geweest waar we met 332 stoelen ernstig te kort kwamen.

Strategie

De medewerkers en de algemeen manager hebben oprechte feedback ter harte genomen, waardoor gasten zich echt goed gezien voelen. De artiesten die afgelopen jaar in De Enck speelden, zijn laaiend enthousiast over de zaal en de sfeer. Er is een plan gemaakt waarin het probleem niet bekeken wordt met de bril van het verleden - het repareren van begrotingen met eenmalige financiële steun - maar met zicht op de nabije toekomst.

Het verleden wordt in dat plan niet misbruikt. Er wordt juist gekeken naar wat we kunnen leren van dat verleden.

Het kenmerk van de ouwe-koeien-ziekte is dat je altijd gelijk krijgt. Een probleem oplossen in het verleden, is een groter probleem creëren in de toekomst. Ook in het komende seizoen is er vast genoeg te klagen over wat er (nog) niet is. Je hebt er alleen helemaal niets aan. Wat helpt is te kijken naar wat we geleerd hebben uit het verleden. Om vanuit die leerschool een geheel nieuwe strategie te bedenken.

Wat ik ronduit onthutsend vindt, is dat Van Hoek en Schoenmakers met het programmaboekje in de hand een schandalige conclusie de wereld in helpen, terwijl ze zelf bestuurder geweest zijn. Met dergelijke onwaarheden kan en mag je geen zieltjes voor je winnen.

Belangrijk

Ik leg het even uit met een voorbeeld. Zelf speelde ik tussen januari 2017 en juni 2017 zes keer voor een uitverkochte Enck. Ik huurde als dorpeling de zaal. En betaalde voor de huur, de techniek en de afhandeling van de kaartverkoop. Dat zijn al zes volle zalen, die nooit in het programmaboekje gestaan hebben. Alleen mijn zevende voorstelling in oktober van 2017 stond in het programmaboekje. Daarnaast zijn er in 2017 zeker zestig voorstellingen geboekt die ook nooit in het programmaboekje gestaan hebben.

Vandaag staat de Oirschotse raad voor een belangrijk besluit. De raad is verantwoordelijk voor het behoud of verlies van het theater. Ik hoop dat de raadsleden niet met ouwe koeien het debat vervuilen. Er is een probleem. Dat probleem moet je in het hier en nu samen bestuderen, zonder dat je vervuilde informatie in het debat gooit.