ColumnSnel leven, slank worden en blijven, gezond eten, duurzaam shoppen of liever helemaal niet meer shoppen, volop genieten, milieubewust zijn, tips tegen ouder worden, bewegen is goed voor eigenlijk alles en goed zijn voor anderen. Voor mijn column krijg ik dagelijks tips in mijn mailbox. Als ik even geen inspiratie heb dan put ik daar uit. Als het dan nog niet lukt kijk ik op de website FijneDagVan wat voor een dag het is.