Die 2.500 woningen komen er wel

Dat plannen van woningbouw doen wij in een structureel overleg met elkaar en de provincie zowel binnenstedelijk, met name op plaatsen waar het dringend gewenst is leegstaande plekken en oude gebouwen van woningen en appartementen te voorzien, als buitenstedelijk in het groen in prachtige uitleglocaties. Dat er ergens rond 2025 een wake-up call is of de dan in de planning staande woningen, met name in de groene randen, nog nodig zijn is niet meer dan logisch.