Die idiote Amerikanen toch met hun wapens

columnHet is nogal ziek, om in Zuid-Afrika bij een zeldzame zwarte giraf te poseren die je zojuist hebt doodgeschoten en onder de foto te zetten dat dit een droom is die is uitgekomen. De jonge Amerikaanse Tessa Thompson Talley zette de foto op haar website en dat werd haar door natuurbeschermers en dierenliefhebbers bepaald niet in dank afgenomen.